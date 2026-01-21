Semiramis Pekkan'ın kim olduğu araştırılıyor. Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Türk müziğinin efsane isimlerinden Semiramis Pekkan, katıldığı bir programda hastalığından aile bağlarına, ablası Ajda Pekkan ile olan ilişkisinden geçmiş evliliklerine kadar çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Peki, Semiramis Pekkan kimdir, kaç yaşında? Semiramis Pekkan'ın hayatı...

SEMİRAMİS PEKKAN KİMDİR?

Semiramis Pekkan, 30 Eylül 1948 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Sanat dünyasının güçlü ismi Ajda Pekkan’ın kardeşi olan Semiramis Pekkan, ailenin en küçük ferdi oldu. Babası subay Rıdvan Bey, annesi ise ev hanımı Nevin Hanım’dı. Çamlıca Kız Lisesi’nden mezun oldu. Hem müzik hem de sinema alanında önemli işlere imza attı. Emir ve Zoran adında iki çocuk annesi oldu.

SEMİRAMİS PEKKAN’IN KARİYERİ

Semiramis Pekkan, oyunculuk kariyerine 1964 yılında Tunç Başaran’ın yönetmenliğini yaptığı Kara Memed filmiyle başladı. 1965-1966 yılları arasında Meydan Sahnesi’nde misafir oyuncu olarak sahne aldı. Müzik dünyasına 1968 yılında adım attı ve ilerleyen yıllarda iki Altın Plak ödülü kazandı. Columbia, Odeon ve Kervan Plak etiketleriyle üç albüm ve çok sayıda 45’lik plak yayımladı. Evliliklerinin ardından sahneye ve sinemaya ara verdi.

SEMİRAMİS PEKKAN’IN ÖZEL HAYATI

Semiramis Pekkan, henüz 15 yaşındayken ünlü oyuncu Fikret Hakan ile evlendi ancak bu evlilik aynı yıl sona erdi. 1978 yılında Milliyet Gazetesi’nin sahibi Ercüment Karacan ile evlendi ve bu birliktelikten Emir adında bir oğlu oldu.

Ne yazık ki Emir, 5 yaşındayken lösemi nedeniyle hayatını kaybetti. Bu büyük acı, çiftin 1986’da boşanmasına neden oldu. Aynı yıl Hint asıllı İngiliz iş insanı Gulu Lalvani ile evlendi. Bu evlilikten Zoran adında bir oğlu dünyaya geldi. Çift 2000 yılında boşandı ancak birlikte yaşamaya devam etti.

SEMİRAMİS PEKKAN’IN YER ALDIĞI FİLMLER

Kara Memed (1964)

Artık Düşman Değiliz (1965)

Nuh'un Gemisi (1966)

Gaddarlar (1966)

Çıtkırıldım (1966)

Çılgın Gençlik (1966)

Zehirli Hayatlar (1967)

Yaprak Dökümü (1967)

Söyleyin Genç Kızlara (1967)

Pranga Mahkûmu (1967)

Ömre Bedel Kız (1967)

Krallar Ölmez (1967)

Kara Davut (1967)

Kader Bağı (1967)

Düşman Aşıklar (1967)

At Hırsızı Banuş (1967)

Ölünceye Kadar (1967)

Kalbimdeki Yabancı (1968)

Aşka Tövbe (1968)