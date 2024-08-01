Şempanzeler insan gibi konuşabiliyor! Bilim yeni kanıtlar sunuyor

Yayınlanma: 01.08.2024 - 16:38

Güncelleme: 01.08.2024 - 16:38

Son birkaç on yıldır bilim insanları, insanların neden konuşma geliştiren tek primatlar olduğunu merak ettiler. Bazı büyük maymunların sesli sesler aracılığıyla iletişim kurmayı öğrendiği doğru olsa da, konuşulan bir dil kullandıklarına dair çok az kanıt var.

ŞEMPANZELER İLKEL DÜZEYDE KONUŞABİLİYOR

Bu nedenle, farkın boğaz fizyolojisinden kaynaklandığına inanan araştırmacılar ile bunun beyindeki farklılıklardan kaynaklandığına inanan araştırmacılar arasında bir tartışma ortaya çıktı. Diğerleri, şempanzeler gibi bazı büyük maymunların, ilkel düzeyde de olsa, insan kelimelerini konuşma yeteneğine sahip olduğunu öne sürdüler.

Araştırmacılar, bir karı-koca ekibinin bir yavru şempanzeyi evlat edinip birkaç yıl boyunca evlerinde tutarak, "mama", "papa" veya "cup" gibi basit kelimeleri söylemesi için onu ikna etmeye çalışmasının dikkate değer bir örneğini sunuyorlar. Ancak, şempanzenin doğal annesinden alınması nedeniyle, yıllar içinde çalışmaları etik dışı olarak itibarsızlaştırıldı.

YENİ ARAŞTIRMA VİDEOLARLA KANITLANDI

Yeni araştırma, araştırma ekibi bu bulguların reddedilmesinin çabalarını tekrarlama girişimleri olmadığında yapılıp yapılmadığını merak etti. Bunun böyle olup olmadığını öğrenmek için, bu tür eğitim girişimlerinin video kanıtlarını aradılar ve şempanzelerin ilkel bir şekilde insan kelimeleri konuşmasının öğretilebileceğine dair kanıt gösteren üç video buldular.

Karı-koca ekibi tarafından yapılan bir videoda şempanze "papa" kelimesini en az üç kez ve "cup" kelimesini bir kez söyledi. YouTube'daki başka bir videoda bir şempanze (Johnny) "mama" kelimesini söyledi. Ve İtalya'dan başka bir videoda bir şempanzenin "mama" kelimesini söylediği görüldü.

Araştırmacılar şempanzelerin telaffuzunun insan konuşmasından farklı olduğunu belirtiyorlar, ancak konuşma girişimlerini "esasen kelime benzeri" olarak tanımlıyorlar; bu bulgunun, büyük maymunların doğru koşullar sağlandığında bazı insan kelimelerini konuşabildiğini gösterdiğini öne sürüyorlar.