Semt pazarında tezgâhlar beyaza büründü! Türkiye'nin dört bir yanından geliyor, kilosu 100 TL

Eskişehir’de semt pazarlarında tezgâhlarda yerini alan çeşit çeşit mantarlar, vatandaştan yoğun talep görüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 14:14
Semt pazarında tezgâhlar beyaza büründü! Türkiye'nin dört bir yanından geliyor, kilosu 100 TL
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Kış aylarında en çok tüketilen sebzelerden birisi olan mantar satışlarının gün geçtikçe daha yükseldiği belirtildi. Kış aylarına girilmesinin ardından tezgâhlardaki yerini almaya başlayan kışlık sebze, vatandaştan yoğun talep görüyor. İzmit, İstanbul, Bolu ve Antalya’dan geldiği aktarılan çeşit çeşit mantarların kilosu 50 liradan 100 liraya kadar satılıyor. Vatandaşların en çok ekonomik olan normal mantarı tercih ettiğini dile getiren esnaf, satışlardan memnun olduğunu belirtiyor.

"YOĞUNLUK VAR, BUNUN İLERLEYEN GÜNLERDE ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Eskişehir’de pazarda mantar satan esnaf, "Mantarlarımız İzmit, Bolu, İstanbul ve Antalya tarafından geliyor. Ama genelde daha çok İzmit, Bolu ve İstanbul’dan geliyor. Çünkü Eskişehir’ daha yakın şehirler olduğu için. Allah’a şükür satışlarımız çok iyi. Mantar fiyatları 50-80 ve 100 TL civarlarında değişiklik gösteriyor. Kış aylarına girilmesiyle tezgâhlardaki yerini almaya başladı. Yoğunluk var, bunun ilerleyen günlerde daha da artmasını bekliyoruz" dedi.


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