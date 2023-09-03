Senfonik metal grubu Epica 4. kez İstanbul'a geliyor

Hollandalı senfonik metal grubu Epica, 4. kez İstanbul'da konser verecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2023 - 12:12
Senfonik metal grubu Epica 4. kez İstanbul'a geliyor
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Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre Epica, URU ve Epifoni'nin ortak organizasyonu ve %100 Metal'in katkılarıyla 28 Ekim'de Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.

2002'de kurulan, gitarda Mark Jansen, klavyede Coen Janssen, vokalde Simone Simons, bas gitarda Yves Huts ve davulda Jeroen Simons'ın yer aldığı grup, şimdiye kadar 8 stüdyo albümüne imza attı.

Epica, Türkiye'de geniş hayran kitlesine sahip.


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