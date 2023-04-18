Şerbeti ve tüm ölçüleri tam.. Pastanecilerden daha lezzetli baklava yapmanın sırrı
Bayram yaklaşıyor evde pratik ve hızlı bir şekilde kendi baklava tarifinizi yapabilirsiniz. Çıtır çıtır baklava tarifi için işte bilmeniz gerekenler.
Bayramların vazgeçilmezi baklava için hazırlıklar başladı. Kim şerbeti, hem çıtır hem de ağızda eriyen bir baklava yemek istemez ki?.. Türk, Ortadoğu, Balkan mutfaklarının en önemli tatlılarından biridir nefis baklava. İyi bir baklava yemek için de genellikle bir baklavacıya gideriz çoğu zaman. Ancak ev baklavasının tadı da bir başka olmaktadır. Peki evde lezzetli baklava nasıl yapılır? Lezzetli bir baklava tarifi ile yakınlarınızı bu bayram şaşırtabilirsiniz. İşte hem lezzetli hem de kolay baklava tarifiyle ilgili bilmeniz gerekenler.
Malzemeler
8 su bardağı un
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı su
1 çay kaşığı karbonat
3 yumurta
1 çorba kaşığı sirke
1 çay bardağı sıvıyağ
1 çay kaşığı ucu tuz
Üzeri için
250 gr tereyağı
Hamur açmak için
1 su bardağı buğday nişastası
İç harç için
3 su bardağı çekilmiş fındık
4 çorba kaşığı tozşeker
Şerbet için
4 su bardağı tozşeker
5 su bardağı su
1 çay kaşığı limon suyu
Cevizli Baklava Nasıl Yapılır?
Su ve şekeri tencereye alıp şurup koyulaşıncaya kadar kaynatın. Limon suyunu ekleyip ocaktan alın ve soğutun.
Hamur için, yoğurt, su, karbonat, tuz, sirke ve sıvıyağı yoğurma kabında karıştırın. Unu azar azar ekleyip yoğurun.
Hamuru un serpilmiş tezgaha alıp 10 dakika yoğurarak pürüzsüz bir hamur hazırlayın. Üzerini bezle örtüp 20 dakika bekletin.
İç harç için fındıkla şekeri bir kapta karıştırın. Hamuru 30 eşit bezeye ayırın.
15 bezeyi üzerlerine nişasta serperek oklava ile tek tek tepsi büyüklüğünde açın.
Açtığınız bezeleri 40 cm çapındaki yağlanmış tepsiye üst üste yerleştirin. Üzerine cevizli harcı yayın.
Kalan 15 bezeyi üzerlerine nişasta serperek tepsi büyüklüğünde açın ve cevizli harcın üzerine üst üste yerleştirin. 20 dakika bekletip hamuru kare dilimlere kesin.
Tereyağını tavada kızdırıp hamurun üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırının alt rafında 40 dakika pişirin.
Soğuk şerbeti sıcak baklavanın üzerine dökün. şerbeti çekene kadar bekletip kaymakla servis yapın. Afiyet olsun.
Lezzetli Baklavanın Püf Noktaları
Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Baklava yapımında bilinmesi gereken püf noktalar paylaşıldı.
Baklava yaparken başarılı olmanın ilk anahtarı taze ve kaliteli malzeme kullanmaktır.
Hamur bezelerini açarken tezgâhı ve ellerinizi sık sık unlamanız gerekiyor.
Şerbetin sıcak, baklavanın soğuk olması çok önemli.
İç malzeme olarak Antep fıstığı, fındık, susam da kullanabilirsiniz.
Kıvamında bir baklava piştikten sonra altın rengini almalı. Yediğinizde ağzınızda erimeli.
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