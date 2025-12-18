Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan fenomen Sercan Yaşar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması üzerine tahliye edildi. Peki, Sercan Yaşar kimdir? Peki, Sercan Yaşar kimdir? Fenomen Sercan Yaşar kaç yaşında, nereli?

SERCAN YAŞAR KİMDİR?

Sercan Yaşar, 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Balıkesir’in Ayvalık ilçesi nüfusuna kayıtlıdır.

Ailesi ve Kökeni

Yaşar’ın ailesi, Ayvalık’ta köklü bir geçmişe sahiptir. Aile; inşaat, tarım ve zeytincilik başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Eğitim Hayatı

Eğitim hayatına İzmir Özel Türk Koleji’nde başlayan Sercan Yaşar, öğrenimine Bahçeşehir Koleji’nde devam etmiş ve buradan mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için yurt dışına giden Yaşar, Londra’da Pazarlama eğitimi almıştır.

SERCAN YAŞAR NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Fenomen Sercan Yaşar da geçen günlerde “uyuşturucu madde bulundurmak” ve “uyuşturucu satmak” suçlamalarıyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yaşar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeniden ifade vermek üzere bugün adliyeye götürüldü.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan fenomen Sercan Yaşar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi.