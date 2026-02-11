Serenay Sarıkaya’nın yeni adresi bağımsız sinema!

2026 yılına dijital platformlardaki projeleri ve reklam çalışmalarıyla hızlı bir giriş yapan Serenay Sarıkaya, sinemaseverleri heyecanlandıran yeni projesini duyurdu. "Çok heyecanlıyım" sözleriyle merak uyandıran ünlü oyuncunun, bağımsız sinemanın yükselen yönetmenlerinden Doğuş Algün'ün yeni filminde yer alacağı netleşti.

ADANA FİLM FESTİVALİ'NDEN GELEN İŞ BİRLİĞİ

İkilinin yolları, geçtiğimiz yıl düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali’nde kesişmişti. Sarıkaya’nın jüri üyesi olduğu dönemde, yönetmen Doğuş Algün'ün "Ölü Mevsim" filmiyle kazandığı ödüller ve sergilediği başarı, bu iş birliğinin temellerini attı. Algün'ün festivalde dikkatleri üzerine çekmesinin ardından, ikilinin yeni bir sinema filmi için bir araya gelme kararı aldığı öğrenildi.

BİR KASABA HİKAYESİ: "SEVDİĞİM İNSANLAR"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sarıkaya’nın başrolünde yer alacağı filmin isminin "Sevdiğim İnsanlar" olduğu açıklandı. Bir kasaba atmosferinde geçecek olan film, karakter odaklı derinlikli bir hikaye vaat ediyor. Çekimlerinin tamamlanmasının ardından yurt içi ve yurt dışındaki film festivallerini dolaşması planlanan yapım, Sarıkaya’nın kariyerindeki "bağımsız sinema" duraklarından biri olacak.

"KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ" 3. SEZON YOLDA

Sinema projesinin yanı sıra dijitaldeki başarısını da sürdüren Serenay Sarıkaya, başrolünde yer aldığı "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin 3. sezonuyla bu yıl yeniden izleyici karşısına çıkacak. Ünlü oyuncunun yeni sinema filmiyle birlikte 2026 yılını "üretim yılı" olarak ilan etmesi dikkat çekiyor.