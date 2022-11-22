Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz başrolde: Netflix dizisi 'Şahmaran'dan ilk fragman geldi
Çevrimiçi yayın platformu Netflix, Umur Turagay’ın yönettiği, başrollerinde ise Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in yer aldığı "Şahmaran" dizisinden fragmanı yayımladı. Tanıtım, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.
Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in yer aldığı Şahmaran dizisinden ilk fragman izleyicilerle buluştu.
Umur Turagay’ın yönetmenliğinde ve Pınar Bulut’un senaryosuyla hayata geçen, tutku ve gizemle harmanlanmış hikâyenin yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor.
TARİH VERİLDİ
Dizinin oyuncu kadrosunda Sarıkaya ve Deniz’in yanı sıra Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez gibi isimler yer alıyor.
Öte yandan Netflix, merakla beklenen dizinin yayın tarihini de paylaştı. Buna göre Şahmaran, 20 Ocak 2023'te izleyicilerle buluşacak.
İşte Şahmaran'dan ilk fragman...
ŞAHMARAN'IN KONUSU NE?
Şahsu, öğretim görevlisi olarak gittiği Adana’da yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşmeye kararlıdır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran’ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sıradışı ve gizemli bir topluluğun ortasında bulur.
Aşkın ve bilgeliğin en büyük sembollerinden olan Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı, Şahsu’nun da gelmesiyle tarihi kehanetin tamamlanmasını beklemektedir. Büyükbabasından geçmişin hesabını sormak üzere yola çıkan Şahsu’nun Maran ile yollarının kesişmesiyle bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
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