Serenay Sarıkaya: 'Kendi meselesini çözmüş insanlar, kendileriyle barışıktır'
Şu sıralar 'Alice Müzikali' ile yeniden seyirci karşısında olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, “Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey ne?” sorusuna "Bazı insanlar vardır, kendi meselesini çözmüştür, kendiyle barışıktır. Bu beni çok etkileyen bir şey oluyor" sözleriyle yanıt verdi.
İbrahim Selim ile Bu Gece'nin 14 Şubat Sevgililer Günü’ne
denk gelen 100. bölümünün konukları Alice Müzikali’nden rol arkadaşları Serenay
Sarıkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Şükrü Özyıldız oldu. Oyuncu Enis Arıkan
ise programa İspanya’dan görüntülü bağlandı.
“KENDİ MESELESİNİ ÇÖZMÜŞ İNSANLAR KENDİLERİYLE
BARIŞIKTIR"
Sarıkaya’nın, “Gözlerimin İçine Bak” bölümünde İbrahim
Selim’in “Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey ne?” sorusuna verdiği yanıt
dikkat çekti.
Ünlü oyuncu, soruyu şöyle cevapladı:
“Ben en çok şuna hayranlık duyuyorum ve gerçekten öyle bir şey gördüğüm anda da bunu anlıyorum; hani bazı insanlar vardır, kendi meselesini çözmüştür, kendini çok iyi tanıyordur, kendiyle barışıktır ve o bir özgüven getirir. Hatta bu gözünde bir ışık, bir enerji oluşturur. Yani o kişiyi gördüğünde onu bilirsin ve o ışık seni çok uzaktan dahi olsa çarpar. Ne kadar güzel dersin hani daha hiç konuşmadan da ruhunu güzel bulursun, anlarsın. Bu beni çok etkileyen bir şey oluyor ve böyle insanları seyrederken gözümü alamıyorum.”
İlgili Haberler
- Serenay Sarıkaya'ya saldırı girişiminde bulunan şahsın ifadesi ortaya çıktı: 'Allah katında eşiz, bulunduğu her yere gideceğim'
- Kadın Meclisleri'nden Ezgi Mola ve Serenay Sarıkaya'ya destek
- Serenay Sarıkaya'ya saldıran kişi hakkında yeni gelişme: Akıl hastanesinde
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Beşiktaş Kulübü Başkanı koronavirüse yakalandı
- 'Genetik yatkınlığa bağlı en sık görülen hastalıklar'
- Emekli Albay Alican: 28 Şubat'a monte edildim
- Dengeler değişiyor mu?
- Mehmet Zaman Saçlıoğlu: “Zamanla bir derdim var!”
- Altın fiyatları yükselişe geçti
- Çocuklarda kalp hastalığına işaret ediyor
- Göz altı morlukları neden olur?
- Orhan Kemal’in İstanbul öykülerinden bir seçki
- Pastoral ve karanlık bir masal!