Gündem ayçiçek yağı: Serenay Sarıkaya'nın 'deepfake' ile yapılan videosu sosyal medyayı karıştırdı

07 Mart 2022 Pazartesi, 13:33

Türkiye’de 2021 yılından beri büyüyerek gelen yağ krizinde durum, yurttaşı çileden çıkarır bir hal aldı. Son günlerde sıvı yağlardaki fahiş fiyat artışı dikkat çekerken Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın krizi daha da derinleştireceği tahmin ediliyor.

Son olarak birçok markette 5 litrelik sıvı yağlar kapış kapış izdihamla satılırken, birçok yerde 5 litre ve üzeri yağlar tükendi. Birden fazla ayçiçek yağı alan yurttaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı marketlerde yağ satışı 1 adet ile sınırlandırılırken yurttaşlar yaşananlara tepki gösterdi.

İstanbul’un birçok noktasında çekilen görüntülerde zincir marketlerde uzun kuyruklar oluştuğu, yurttaşın birden fazla ayçiçek yağı alarak sıraya girdiği görüldü.

Tedarik ve ham madde sıkıntısıyla 18 litre sıvı yağların fiyatları ise bin liralara dayanıyor. Öte yandan bir markette saat 09.59'da 5 litresi 108 TL olan ayçiçek yağının saat 12.46 itibarıyla 119,95 TL'den satıldığı görüldü.

'DEEPFAKE' İLE 'SERENAY SARIKAYA' VİDEOSU

Ayçiçek yağı gündemi sürerken; Serenay Sarıkaya'nın yüzünün eklendiği bir video sosyal medyada gündem oldu. Birçok insan tarafından Serenay Sarıkaya'ya aşırı benzeyen birinin çektiği sanılan video, aslında 'deepfake' ile üretildi.

'DEEPFAKE' NEDİR?

Deepfake, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türü olarak tanımlanıyor. Bu sistemle; bir fotoğraf veya videoda yer alan kişinin yüzü, bir başka birinin yüzü ile değiştirilebiliyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu videoda, Serenay Sarıkaya yüzü montajlanmış kadın ayçiçek yağını elinde tutarken, arka planda ses olarak Melis Sezen'in 47.Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde söylediği 'Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an' sözleri duyuluyor.

2021'in aralık ayında düzenlenen 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödül alan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen, konuşmasını yaparken "Bunu tutuyorum çünkü elimde" ifadelerini kullanmış, Sezen'in bu sözleri uzun süre sosyal medyanın gündemindeki yerini korumuştu.



İşte sosyal medyada gündem olan 'Serenay Sarıkaya' montajlı o video...

Ancak videonun orijinali '@munevvertopcu52' isimli başka bir TikTok kullanıcısına ait.

Videonun orijinal hali de şu şekilde...