Serenay Sarıkaya'lı Kimler Geldi Kimler Geçti'den fragman geldi!
Netflix'in yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'den beklenen fragman geldi.
Netflix'te mayıs ayında yayımlanacak olan Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum, Bade İşçil gibi isimleri buluşturan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ilk fragmanı yayımlandı.
30 yaşındaki Avukat Leyla'ya hayat veren Serenay Sarıkaya, 15 yıl içerisinde üç kez evlenip boşanan bir ilişki katili olan Cem Murathan ile karşılaşır.
Dizi 9 Mayıs'ta Netflix kütüphanesine eklenecek.
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