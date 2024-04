Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum, Metin Akdülger ve Hakan Kurtaş başrolde... Netflix dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti'den ilk fragman geldi: Yayın tarihi belli oldu!

Yayınlanma: 15.04.2024 - 12:15

Güncelleme: 15.04.2024 - 12:19

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Ece Yörenç imzalı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi Netflix'in uzun zamandır merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda başrolün yanı sıra Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi sevilen isimlerin yer alıyor.

Ay yapım imzalı dizinin dizinin yaratıcılığını Ece Yörenç üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Bertan Başaran oturuyor.

İlişkilerin her haline renkli bir bakış atan 'Kimler Geldi Kimler Geçti'de Serenay Sarıkaya avukat rolüne hayat verecek.

Başarılı avukat Leyla Taylan ihanetle biten ilk aşkının acısından kurtulmak için kendini yıllar sonra yeniden flört dünyasına atar.

Karşısında ise 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan bulunmaktadır.

YAYIN TARİHİ AÇIKLANDI, İLK FRAGMAN GELDİ

Birkaç gün önce sosyal medyada afişiyle tepki toplayan, Netflix'in yeni orijinal yerli dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin tarih duyurusu ile birlikte kısa bir fragmanı yayınlandı.

Netflix, resmi YouTube kanalı üzerinden paylaştığı tarih duyurusu videosu ile birlikte merakla beklenen Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 9 Mayıs’ta yayımlanacağını açıkladı.

İşte globalde Thank You, Next ismiyle yayınlanacak olan diziden ilk fragman...