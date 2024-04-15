Banu Alkan'dan Serenay Sarıkaya yorumu: 'Silikonlar karizmayı bozuyor'

Yayınlanma: 15.04.2024 - 09:51

Güncelleme: 15.04.2024 - 09:51

Hem oyunculuk performası hem özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, birkaç gün önce GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak üzere New York'ta düzenlenen "GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri" gecesine katıldı.

Adı şu sıralar şarkıcı Mert Demir ile anılan Sarıkaya'nın derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ve dağınık saçları dikkat çekti.

Tarzı sosyal medyada gündem olan Sarıkaya'ya bir yorum da Banu Alkan'dan geldi.

Banu Alkan, Serenay Sarıkaya'nın daha önce çektirdiği bu fotoğrafı "Göğüsler silikon olmasaydı keşke... Silikonlar karizmayı bozuyor ne yazık ki" notuyla paylaştı.

Öte yandan GQ Türkiye, Yaratıcılık Ödülü’nün sahibinin Serenay Sarıkaya olacağını "Bir aktris olarak ilham veren yeteneğiyle yurt dışında en çok izlenen yapımlarda rol aldı, sayısız ödül kazandı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra farkındalık yaratan duruşuyla modada Türk ve uluslararası markaların ikonik ismi oldu. Alice Müzikali’nde 100 oyunluk başrolüyle içindeki sesi özgür bıraktı ve tiyatro sahnelerine taşıdı. Dünyanın ilham verici yıldızlarını küresel editörlerin değerlendirmeleriyle onurlandıran ve ödüllendiren GQ Global Creativity Awards gururla sunar… GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nün sahibi: Serenay Sarıkaya" sözleriyle duyurmuştu.