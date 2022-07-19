Sermiyan Midyat'tan eleştirilere: 'Biatsız, eyvallahsız günler dilerim'

Oyuncu Sermiyan Midyat, sosyal medyadan yaptığı paylaşım üzerine gelen eleştirilere "Biatsız, eyvallahsız günler dilerim" ifadelerinin yer aldığı bir tweet ile yanıt verdi

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 09:42
Sermiyan Midyat'tan eleştirilere: 'Biatsız, eyvallahsız günler dilerim'
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Oyuncu Sermiyan Midyat, Trabzon'a seyahat ettiği sırada Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Midyat paylaşımında, "Trabzon uçağındayım. Herkes Arapça konuşuyor. Umarım Trabzon'a gidiyorum" dedi.

Kullanıcıların bazıları ifadeleri sonrası Sermiyan Midyat'ı destekledi, bazılarıysa ırkçılıkla suçladı. Bazılarıysa oyuncunun yaptığı filmler için devlet yardımı aldığı iddiasında bulundu.

Midyat, hakkında yapılan bu eleştiriler üzerine yeni bir açıklama yaptı. Midyat, "İlgilisine…" diyerek yaptığı yeni paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yazıp yönetip oynadığım hiç bir film devlet yardımı almamıştır.

Çok yıllardır herhangi yanlı bir medyadan herhangi bir kazancım olmamıştır.

Fikrimi söyler, hissimi paylaşır, yanlış bulduğumu eleştirir, doğru bulduğumu alkışlarım.

Biatsız, eyvallahsız günler dilerim."


Sermiyan Midyat trabzon Arap
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