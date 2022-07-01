LC Waikiki'den 'Arapça tişört' açıklaması

LC Waikiki, Arapça baskılarının olduğu bebek tişörtü satmasıyla eleştiriliyordu. Şirket resmi sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 15:51
LC Waikiki'den 'Arapça tişört' açıklaması
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Mağaza zinciri LC Waikiki’nin internet sayfasında, Arapça yazılı bebek tişörtlerinin satışta olması sosyal medyada eleştirilmesine sebep oldu. 

Şirket, LC Waikiki'nin Arapça baskılı tişört sattığını belirten bir tweet'i yanıtlayarak eleştirilere cevap verdi. Yaşanan durumun sistemsel bir hata olduğu kaydedilen açıklama şöyle:

"Merhaba, LC Waikiki olarak 56 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Ülkelerin dil ve kültürlerine uygun ürünleri, o ülkelerde satışa sunuyoruz. Yurtdışı için üretilen bu ürünün sistemsel bir hata sebebiyle Türkiye'de de satışa açıldığını tespit ettik ve satıştan kaldırdık."

 


LC Waikiki arapça arapça tişört
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