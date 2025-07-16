İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fal, astroloji ve medyumluk hizmeti sunan Falaaddin ve Binnaz uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Peki, Sertaç Taşdelen kimdir? Sertaç Taşdelen kaç yaşında, nereli? Sertaç Taşdelen hangi şirketin sahibi?

SERTAÇ TAŞDELEN KİMDİR?

Sertaç Taşdelen, 1983 yılında Ankara’da doğdu. Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra uluslararası bir kariyere yelken açarak Ernst & Young’da yönetim danışmanı olarak çalıştı.

FALADDİN VE BİNNAZ UYGULAMALARI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Taşdelen’in girişimcilik hikâyesi, annesi Binnaz Gündoğan’ın kahve falına olan ilgisinden ilham almasıyla başladı. 2012 yılında “Binnaz” isimli ilk çevrim içi fal uygulamasını hayata geçirdi. Kullanıcıların uygulama üzerinden fal baktırmalarına olanak sağlayan bu sistem, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Başarının ardından daha ileri düzeyde bir uygulama olan “Faladdin” geliştirildi. Bu uygulama, yapay zekâ destekli algoritmalarla çalışıyor, kullanıcının doğum tarihi, ruh hâli gibi bilgilerden yola çıkarak kişiselleştirilmiş fal yorumları sunuyordu. Yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca kullanıcıya ulaşan uygulama, dijital platformlarda ciddi bir gelir modeli oluşturdu.