Sertap Erener hastaneye kaldırıldı: İki konseri iptal etmek zorundayım

25 Eylül 2021 Cumartesi, 12:39

Sertab Erener, içtiği bir ilacın alerji yapması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı, bu nedenle bugün Antalya'da ve yarın İstanbul'da gerçekleşecek konserlerini iptal etmek zorunda kaldı.

"HASTANEDE EMİN ELLERDEYİM"

Basına yansıyan haberlerin ardından ünlü şarkıcıdan ilk açıklama geldi. Sertab Erener, "Beni merak edip soran herkese teşekkür ederim. Hastanede emin ellerdeyim, tedavideyim" dedi.

Bağırsaklarından problem yaşadığını belirten şarkıcı ayrıca, "Biletleri tükenen iki konseri iptal etmek zorunda kaldığım için çok üzgünüm" mesajını paylaştı.