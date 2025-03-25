Sessizliğini bozdu: Aleyna Tilki'den üniversitelilerin eylemlerine destek!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 09:57

Güncelleme: 25.03.2025 - 09:57

Türkiye'de gerçekleşen eylemler ve Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sadece Türkiye’de değil, dünya basınında da geniş yankı uyandırıyor.

Her gece Saraçhane’de toplanan binlerce yurttaş, tepkilerini dile getirirken, 23 Mart’ta gerçekleşen ve hem parti üyelerine hem de bağımsız katılımcılara açık olan CHP Cumhurbaşkanı adayı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu, 15 milyon yurttaşın desteğini aldı.

Günlerdir konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan Aleyna Tilki, sonunda sessizliğini bozarak sosyal medya platformu X üzerinden duygularını paylaştı.

Tilki, gençlerin maruz kaldığı muameleden duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Gençler sadece geleceğine güvenmek ve özgürlük istiyor. Onlar incitildikçe paramparça hissediyorum... Üstelik olayları çarpıtıp kötüye kullanmaya çalışanlara meydan vermeyecek kadar da bilinçliler. Atalarımız eşitlik ve özgürlük için büyük fedakarlıklar yapıp bize adil bir yaşam hakkı bırakmışken, düşünce özgürlüğümüzü ve umut etme gücümüzü kimse elimizden alamaz. Çünkü şu an gençliğin sahip olduğu tek şey bu..."

Tilki’nin bu açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, İmamoğlu’na yönelik tepkiler ve destek mesajları büyümeye devam ediyor.