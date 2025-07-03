Sessizlik sandığınız kadar zararsız olmayabilir! Bu uyku alışkanlığı demansa yol açıyor

Geceleri huzurlu bir uyku için başvurulan yöntemlerden biri olan beyaz gürültü makineleri, sanıldığı kadar masum olmayabilir. Nörolog Dr. Baibing Chen, bu cihazların yüksek sesle ve uzun süreli kullanımının işitme kaybına neden olabileceğini, bunun da demans riskini artırabileceğini söyledi. Uzmanlara göre, gece rutinlerinde yapılan bazı hatalar ilerleyen yıllarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.





MASUM BAŞLAYAN TEHLİKE: BEYAZ GÜRÜLTÜ

Dr. Bing, beyaz gürültü makinelerinin trafik, horlama ya da evcil hayvan seslerini bastırmak için tercih edildiğini belirtirken, bu cihazların ses seviyesinin 50 desibelin üzerinde ayarlanmasının uzun vadede işitme duyusuna zarar verebileceğini vurguladı. İşitme kaybı, sosyal izolasyonu ve bilişsel bozulmayı tetikleyerek demans gelişimini kolaylaştırabiliyor.

BEYAZ GÜRÜLTÜ DEMANSA MI NEDEN OLUYOR?

Beyaz gürültünün doğrudan demansa yol açtığına dair kesin bir bilimsel veri olmasa da, uzun süreli gürültü kirliliğine maruz kalmanın bilişsel gerilemeyle ilişkili olabileceği yönünde çalışmalar bulunuyor. Alzheimer Derneği'ne göre, 40–65 yaş arasında işitme kaybı yaşayan bireylerin demansa yakalanma riski daha yüksek. Uzmanlar, düzenli işitme testi yapılmasının ve gerekirse işitme cihazı kullanılmasının bu riski azaltabileceğini belirtiyor.

UYKU SORUNLARI NASIL ÇÖZÜLEBİLİR?

Uyku problemleri zaman zaman herkesin başına gelebilir. Ancak kronikleştiğinde yaşam kalitesini ciddi biçimde etkileyebilir. Uzmanlar, her bireyin farklı olduğunu ve beyaz gürültünün kimi zaman faydalı, kimi zaman ise rahatsız edici olabileceğini belirtiyor. Ancak ortak görüş, işitme sağlığının korunmasının uzun vadeli zihinsel sağlık için kritik önem taşıdığı yönünde.