Sosyal medyada çektiği vloglarla gündeme gelen Sevda Demirel araştırma konusu oldu. Peki, Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel kaç yaşında, nereli? Sevda Demirel neden ayağını kırdı?

SEVDA DEMİREL KİMDİR?

Sevda Demirel 28 Nisan 1972 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Aslen Gaziantep'lidir. Almanya'da lisede okurken basketbol takımında idi. 16 yaşındayken anne ve babası boşandı, aynı yıl İstanbul'a geldi ve mankenlik yapmaya başladı.

SEVDA DEMİREL'İN HAYATI VE KARİYERİ

Demirel, Asım Can Gündüz'ün vokalistliğini yapmaya başlayarak tanınırlığını artırdı. Ardından Kuzey Irak da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde 8 yıl boyunca sahnelerde şarkıcılık yaptı. Birkaç filmde oynadı. 1996 yılında Salih Güney ve Engin Koç ile birlikte “Otostop” filminin başrolünde oynadı. 9 Haziran 1997 tarihinde fuhuş operasyonunda gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Ramazan Er, Demirel'in suçsuz olduğunu açıkladı.

Silikonlarının patlaması ve İki Kere Kiki adlı programda Hande Ataizi'ye attığı tokat Türk magazin tarihinin sansasyonel olaylarındandır. Sevda Gibi (2002), Sus (2005) ve Uyanma Vakti (2007) adlı 3 müzik albümleri vardır.

SEVDE DEMİREL'E NE OLDU?

Sevda Demirel, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Maçka Sanat Parkı’nda arkadaşlarıyla yürüyüş yaptığı sırada talihsiz bir kaza yaşadı. Dengesini kaybederek yere düşen Demirel’in sağ bacağında kırık oluştu.

Parkta yaşanan olay sırasında çevrede bulunan kişiler Demirel’e yardım etmeye çalıştı. Yere düştükten sonra acı içinde bağırdığı görülen ünlü ismin yaşadığı anlar, yanında bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.