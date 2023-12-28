Yayınlanma: 28.12.2023 - 12:17

Güncelleme: 28.12.2023 - 12:17

Canlı yayına çıkan Yazar Sevda Türküsev'in kim olduğu araştırma konusu oldu. Peki, Sevda Türküsev kimdir, kaç yaşında? Sevda Türküsev nereli? Sevda Türküsev biyografisi!

SEVDA TÜRKÜSEV KİMDİR?

Sevda Türküsev, 10 Haziran 1969 yılında İstanbul'da doğdu. Türk gazeteci, iletişim uzmanı, sunucu ve yazar. 1987 yılında tekstil sektöründe tasarımcı olarak çalışmaya başlamış ve sonra sırasıyla üretim, planlama ve diğer bölümlerde görev yapmıştır. Türkiye'de büyük şirketlerde ve son olarak 2004–2008 yıllarında yurt dışında büyük bir entegre tekstil fabrikasının genel müdürlüğünü yapmıştır.

Yazarlığa 2004 yılında çıkarmış olduğu Muhafazakar Çapkınlar kitabıyla adım atmıştır. Bu eserde yazar genel müdürlük dönemindeki, gözlemlerini, yaşadıklarını ve izlenimlerini paylaşmıştır. Kitabın o dönem çok ses getirmesi ile birlikte çeşitli TV programlarını konuk olarak yer almıştır. Yazar toplamda 14 kitap yazmıştır. Kadın-erkek ilişkilerinin yanı sıra kişişel gelişim ve kişisel başarı alanlarında kitaplar yazmıştır. Duygu kontrolü ve kişisel başarı kitabı en çok satan eserlerinin başında gelip 17. baskıya ulaşmıştır.



