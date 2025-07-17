Sevdiğiniz giysilerinizden vazgeçmeyin: Dar gelen kıyafetleri esnetmenin 5 pratik yolu

Kilo değişimleri, yanlış yıkama veya kurutma derken kıyafetler eski rahatlığını kaybedebilir. Ancak hemen çöpe atmanıza veya terziye koşmanıza gerek yok. Peki, çok sevdiğiniz kıyafetlerinizden vazgeçmemek için hangi adımları izlemelisiniz? İşte, dar gelen kıyafetleri esnetmenin 5 pratik yolu...

DAR GELEN KIYAFETLERİ ESNETMENİN 5 PRATİK YOLU

1. Ilık su ve saç kremi yöntemi

Bir sprey şişesine ılık su ve bir miktar saç kremi koyun. Karışımı dar gelen bölgelere püskürtün ve kıyafeti nazikçe esnetin. Pamuklu ve keten kumaşlarda oldukça işe yarar.

2. Nemli havlu ile bekletme

Kıyafeti hafif nemli hale getirip büyük bir havluya sarın. Birkaç saat bu şekilde bekletin ve ardından ellerinizle gererek esnetin. Özellikle tişört ve kazaklarda tercih edilir.

3. Ütü ve buhar desteği

Buharlı ütü ile kıyafetin dar gelen yerlerine yoğun buhar verin. Buharın etkisiyle kumaş yumuşar ve daha kolay esnetilir. Elde hafifçe gererek genişletin.

4. Sprey ve gerdirme aparatları kullanımı

Piyasada bulunan özel spreyler ve gerdirme aparatları da iyi bir çözüm sunar. Özellikle denim pantolonlar için uygundur.

5. Suda bekletip giyme tekniği

Kıyafeti ılık suda birkaç dakika bekletin. Hafif nemli halde üzerinize giyip vücudunuza göre şekil almasını sağlayın. Kuruyana kadar vücudunuzda tutarsanız esneme kalıcı olur.