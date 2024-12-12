Severek yediğimiz atıştırmalık aslında bir bitkiymiş!

Yayınlanma: 12.12.2024 - 10:00

Güncelleme: 12.12.2024 - 10:00

Yumuşacık dokusu ve tatlı lezzetiyle özellikle tatlı krizlerinde elimizin sıkça gittiği marshmallow, modern zamanların sevilen atıştırmalıklarından biri. Ancak çoğumuzun bilmediği bir gerçek var: Bu tatlı, ismini ve kökenini "marsh mallow" adı verilen bir bitkiden alıyor!

Marshmallow Bitkisi Nedir?

Marshmallow bitkisi, latince adıyla Althaea officinalis, bataklık bölgelerde yetişen bir türdür. Eski çağlardan bu yana sağlık alanında kullanılan bu bitki, özellikle boğaz ağrısını yatıştırıcı etkisiyle bilinir. Gövdesinde bulunan öz, antik çağlarda şekerle karıştırılarak şimdiki marshmallow’un ilk hali oluşturulmuş. Yani, marshmallow’un tatlı dünyasına adım atması oldukça doğal bir başlangıçla olmuş!

Nasıl Tatlıya Dönüştü?

Modern marshmallow, artık bitki özünden değil, şeker, jelatin ve mısır şurubu karışımından üretiliyor. Ancak ismini ve tatlı mirasını bu ilginç bitkiden almaya devam ediyor. Eski zamanların şifalı bitkisi, günümüzde kamp ateşlerinde kızartılan, sıcak çikolatalarda eriyen ve tatlı tariflerini süsleyen bir fenomen haline geldi.

Günümüzdeki Marshmallow

Bugün marketlerden aldığımız marshmallow'lar, şeker, su ve jelatin karışımından yapılır ve artık marshmallow bitkisine ait herhangi bir madde içermez. Ancak ismini hala bu bitkiden alır.