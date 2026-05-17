Sevilen diziden kötü haber: Büyük finale son 3...

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya 2. sezonu ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Dizi ekibinin sosyal medya üzerinden seyirciye veda ederken kullandığı, "Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil, kalbe dokunduğu için unutulmaz olur" sözü ise vedaya damga vurdu.

FİNAL İÇİN SON 3 BÖLÜM

Yapılan açıklamaya göre final, 3 hafta sonra 10 Haziran'da yayımlanacak 47. bölüm ile ekranlara gelecek.

Eşref Rüya'nın son bölümünde olanlar:

Müslüm’ün ölümüyle derin bir yasa boğulan Eşref ve ekibi, bu olayın arkasındakilerden hesap sormak için intikam yemini eder. Yas sürecinde öfkeyle dolup taşan Eşref, Celo Ağa’nın hapishanedeki hükmüne son vermeyi kafaya koyar. Bu sırada babasının İhtiyar olduğunu öğrenen Nisan, bu ağır gerçekle başa çıkmakta zorlanırken; Çiğdem’in kurduğu oyunlar dengeleri iyice bozar.

Ekip, Müslüm’ün ölümünden sorumlu olan Muzo’yu hedefine koyunca Nisan, Eşref’i korumak için kendi gizli planını harekete geçirir. Eşref ise hapishanede büyük bir isyanın fitilini ateşlediğinde, bu hamlesinin ortalığı yangın yerine çevireceğinden habersizdir.