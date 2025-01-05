Köşk kül olmuştu… ‘Şakir Paşa Ailesi’ hakkında yeni gelişme

Şakir Paşa Ailesi’nin dış mekân çekimleri başladı. Ailenin hikayesinin önemli bir kısmının geçtiği Büyükada’daki tarihi köşkün yeniden tasarlandığı dekor gece yarısı çıkan yangında kül olmuştu.

Köşk kül olmuştu… ‘Şakir Paşa Ailesi’ hakkında yeni gelişme
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2025 - 20:14

“Şakir Paşa Ailesi Skandallar Ve Mucizeler” son dönemin en çok konuşulan ve tartışma yaratan dizisi oldu. 

1910’lu yılların yeniden yaşatıldığı diziyle ilgili önce Şakir Paşa ailesinin torunları “Dizi bizden izin alınmadan çekiliyor” diyerek basın açıklaması yapmıştı.

Bu gelişmenin hemen peşinden Kartal’da 1200 m2’lik platoya 44 kişilik ekip tarafından kurulan ve ailenin hikayesinin önemli bir kısmının geçtiği Büyükada’daki tarihi köşkün yeniden tasarlandığı dekor gece yarısı çıkan yangında kül oldu. 

Yangından bir gün sonra da RTÜK “mahrem alanların korunmadığı, çarpık ilişkiler ve cinsellik içeren sahnelerle aykırı unsurlar içerdiği gerekçesiyle” yüzde 3 para cezası verdi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, çekimlere ara verilen dizinin üçüncü bölümü reytinglerde büyük bir çıkış yakalamıştı. Köşk dekoru inşaatı yeniden başlayan dizinin harici mekân çekimleri önceki gün başladı. 

SÜRPRİZ İDDİASI

Öte yandan Hande Altaylı’nın yazdığı dizinin seyircisine yapım şirketinin 12 Ocak Pazar günü bir sürpriz yapmaya hazırlandığı da kulislerde konuşuluyor. 

Dizi ülkemizin en iyi oyuncularıının başında gelen Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt, Onur Durmaz ve Meryem Uzerli’yi buluşturdu.


Etiketler: #Şakir Paşa Ailesi #dizi

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