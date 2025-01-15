Hazal Kaya ‘Şakir Paşa Ailesi’nde!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 19:14

Güncelleme: 15.01.2025 - 19:14

“Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar” dizisinin Büyükada’daki köşkünün kurulduğu platoda çıkan yangında 50 milyon TL’lik zarar meydana gelmiş ve çekimlere kısa bir süre ara verilmişti.

Şu günlerde Kartal’daki platoda üç vardiya çalışarak dekor eski haline döndürülmeye çalışılıyor. Yeni bölümü yetiştirilmeye çalışılan diziye çok flaş bir isim katılıyor.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Hazal Kaya kariyerinde önemli bir yere sahip olan projelere imza atan Fatih Aksoy’la geçen günlerde bir araya gelmişti.

Kaya’ya Aksoy’un çocuk yaşlarını Azra Aksu’nun oynadığı Aliye Berger’i oynamasını teklif ettiği ortaya çıktı. Rolü kabul eden Hazal Kaya Türkiye’nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarımızdan Aliye Berger’e hayat verecek.