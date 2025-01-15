Hazal Kaya ‘Şakir Paşa Ailesi’nde!

Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümü merakla beklenirken flaş bir ismin daha diziye katılacağı gündeme geldi. Buna göre, oyuncu Hazal Kaya ‘Aliye Berger’ rolünü kabul etti.

Hazal Kaya ‘Şakir Paşa Ailesi’nde!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2025 - 19:14

“Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar” dizisinin Büyükada’daki köşkünün kurulduğu platoda çıkan yangında 50 milyon TL’lik zarar meydana gelmiş ve çekimlere kısa bir süre ara verilmişti.

Şu günlerde Kartal’daki platoda üç vardiya çalışarak dekor eski haline döndürülmeye çalışılıyor. Yeni bölümü yetiştirilmeye çalışılan diziye çok flaş bir isim katılıyor.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Hazal Kaya kariyerinde önemli bir yere sahip olan projelere imza atan Fatih Aksoy’la geçen günlerde bir araya gelmişti. 

Kaya’ya Aksoy’un çocuk yaşlarını Azra Aksu’nun oynadığı Aliye Berger’i oynamasını teklif ettiği ortaya çıktı. Rolü kabul eden Hazal Kaya Türkiye’nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarımızdan Aliye Berger’e hayat verecek.


Etiketler: #Şakir Paşa Ailesi #Hazal Kaya #Aliye Berger

İlgili Haberler

Köşk kül olmuştu… ‘Şakir Paşa Ailesi’ hakkında yeni gelişme

Köşk kül olmuştu… ‘Şakir Paşa Ailesi’ hakkında yeni gelişme
50 milyon TL zarar oluşmuştu! 'Şakir Paşa Ailesi'nin köşkünde çıkan yangının nedeni belli oldu

50 milyon TL zarar oluşmuştu! 'Şakir Paşa Ailesi'nin köşkünde çıkan yangının nedeni belli oldu
Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman? Şakir Paşa Ailesi son bölümünde neler oldu?

Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman? Şakir Paşa Ailesi son bölümünde neler oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler