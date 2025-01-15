Hazal Kaya ‘Şakir Paşa Ailesi’nde!
Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümü merakla beklenirken flaş bir ismin daha diziye katılacağı gündeme geldi. Buna göre, oyuncu Hazal Kaya ‘Aliye Berger’ rolünü kabul etti.
“Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar” dizisinin Büyükada’daki köşkünün kurulduğu platoda çıkan yangında 50 milyon TL’lik zarar meydana gelmiş ve çekimlere kısa bir süre ara verilmişti.
Şu günlerde Kartal’daki platoda üç vardiya çalışarak dekor eski haline döndürülmeye çalışılıyor. Yeni bölümü yetiştirilmeye çalışılan diziye çok flaş bir isim katılıyor.
Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Hazal Kaya kariyerinde önemli bir yere sahip olan projelere imza atan Fatih Aksoy’la geçen günlerde bir araya gelmişti.
Kaya’ya Aksoy’un çocuk yaşlarını Azra Aksu’nun oynadığı Aliye Berger’i oynamasını teklif ettiği ortaya çıktı. Rolü kabul eden Hazal Kaya Türkiye’nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarımızdan Aliye Berger’e hayat verecek.
Etiketler: #Şakir Paşa Ailesi #Hazal Kaya #Aliye Berger
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi
- Zahide Yetiş canlı yayında cinsel ilişki videosu izletti
- CHP, belediye operasyonlarına karşı kartını çekti
- 'Madem hedefiniz benim...'
- Suriye'den Türkiye'ye görülmemiş gümrük vergisi!
- Evde boğazları kesilmiş halde bulundular!
- Özlem Gürses'ten 'Bahçeli' itirafı
- Kürsüde Kürşad Yılmaz'a sert yanıt!
- Kasım Gülpınar ve Kürşad Zorlu ne yapacak?
- İşte CHP’nin yol haritası