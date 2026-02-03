Türk sinemasının 1980’li yıllarına damga vuran isimlerden Sevtap Parman, sağlık sorunlarıyla verdiği mücadeleyle yeniden gündemde. Birçok Yeşilçam yapımında rol alan Parman’ın, bir süredir Alzheimer hastalığı nedeniyle özel bir bakım merkezinde yaşadığı belirtildi. Peki, Sevtap Parman kimdir? Sevtap Parman'ın sağlık durumu nasıl?

SEVTAP PARMAN KİMDİR?

1962 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevtap Parman, küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe bir hayatın içine yönlendirildi. Henüz 6 yaşındayken ailesinin desteğiyle bale eğitimine başlayan Parman, disiplinli sanat eğitiminin temellerini çok erken yaşta attı.

18 yaşına geldiğinde Neşe Erberk Ajansı'na bağlı olarak mankenliğe adım atan Parman, kısa sürede podyumların dikkat çeken isimlerinden biri hâline geldi. Fiziksel zarafeti ve estetik duruşu, dönemin önemli yayınları tarafından da fark edildi. Vizon Dergisi tarafından "Yılın Güzeli" seçilmesi, onun medya dünyasında daha geniş kitlelerce tanınmasını sağladı.

1986 yılında Playmen Dergisi için verdiği pozlarla adından söz ettiren Sevtap Parman, aynı dönemlerde sinema ve televizyon projelerinden teklifler almaya başladı. Yeşilçam'ın üretken yapısı içinde hızla film setlerine giren oyuncu, kısa sürede sektörün aranan yüzlerinden biri oldu.

Parman'ın sinema kariyeri 1985 yılında, dönemin en önemli jönlerinden Tarık Akan ile birlikte rol aldığı "Paramparça" filmiyle başladı. Bu ilk deneyim, onun beyazperdedeki etkileyici varlığını ortaya koydu.

1986 yılında İrfan Tözüm'ün yönettiği "Çağdaş Bir Köle", 1988'de ise Zülfü Livaneli imzalı "Sis" filminde yer alan Sevtap Parman, özellikle dramatik ve cesur sahnelerdeki performansıyla dikkat çekti. Yönetmenler tarafından "kaprissiz" ve disiplinli yapısıyla tanımlanan oyuncu, bu özelliği sayesinde dönemin önemli projelerinde tercih edilen bir isim hâline geldi.

1985–1989 yılları arasında toplam 22 filmde rol alan Parman, Yeşilçam'ın kısa ama yoğun üretim temposunda iz bırakan oyuncular arasında yer aldı.

2011 yılında oyunculuğu tamamen bırakan Sevtap Parman, şöhretli hayatın ardından sade bir yaşamı tercih etti. Uzun süre kameralardan uzak kalan sanatçı, geçimini açtığı küçük bir dükkândan sağlamaya başladı.

Annesinin vefatı sonrası psikolojik olarak zor bir sürece girdiği belirtilen Parman, bu dönemin ardından sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye başladı.