Şevval Şahin ölümden döndü

ABD'de tatil yapan Şevval Şahin, Miami tatilinde köpek balıklarıyla burun buruna geldi.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2021 Cumartesi, 12:49
Şevval Şahin ölümden döndü
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2018 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Şevval Şahin, Miami tatilinde köpek balıklarıyla burun buruna gelerek ölümden döndüğünü anlattı.

ABD'de tatil yapan Şevval Şahin, Miami'de köpek balığı tehlikesi atlattı.

Elektrikli sörf yapan Şevval Şahin, denizde köpek balıklarıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı. Hemen kıyıya dönen Şahin, yaşadığı korkuyu sosyal medyada anlattı.


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