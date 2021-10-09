Şevval Şahin ölümden döndü
ABD'de tatil yapan Şevval Şahin, Miami tatilinde köpek balıklarıyla burun buruna geldi.
2018 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Şevval Şahin, Miami tatilinde köpek balıklarıyla burun buruna gelerek ölümden döndüğünü anlattı.
ABD'de tatil yapan Şevval Şahin, Miami'de köpek balığı tehlikesi atlattı.
Elektrikli sörf yapan Şevval Şahin, denizde köpek balıklarıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı. Hemen kıyıya dönen Şahin, yaşadığı korkuyu sosyal medyada anlattı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Tamer Karadağlı'dan 'Çocuklar Duymasın' itirafı
- Erdoğan'a kötü haber
- Honda işçisinin ikramiyesi kesintiye gitti
- Kapıda kriz! MHP'li başkan içeri alınmadı
- İstanbul'un ilk AVM'si yıkılıyor
- Erdal Keser'den çok konuşulacak Stefan Kuntz yorumu
- Mark Zuckerberg, 11 yıl sonra TIME'ın kapağında
- “Çok daha itaatkar ve aptal biri...”
- Adalar Kaymakamlığı'ndan İBB'ye 'tahliye' açıklaması
- İngiltere’den korkutan grip uyarısı