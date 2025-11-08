Şevval Sam’dan 'Kazım Koyuncu' paylaşımı

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Kazım Koyuncu, bugün doğum gününü anıyoruz. 7 Kasım 1971’de dünyaya gelen Koyuncu, 'Dido', 'Viya', 'Hayde' gibi şarkılarıyla geniş kitlelere Karadeniz müziğini tanıtmıştı. 2005 yılında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı, o dönemde sadece 33 yaşındaydı.

Bugün hayatta olsaydı 54 yaşına girecek olan Koyuncu için yakın arkadaşı şarkıcı Şevval Sam sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Sam, paylaşımında şunları kaydetti:

"Hiçbir şey demeden giden, ama aslında ne çok şey söylemiş olan, sevgisiyle ömründen zamansız, geride bıraktıklarıyla, hayatı yaşanabilir kılan ama aslında yaşamaya en çok hakkı olandın canım Kazım. Bu dünyanın 'iyi ki doğmuş'ları var. Sen onlardansın canım kardeşim. İyi ki doğmuşsun."

Sam paylaşımında ayrıca, Koyuncu’nun ‘Hoşçakal’ şarkısını seslendirdiği bir video da yayınladı. Bu paylaşımla Sam, hem Koyuncu’yu anmış hem de sevenleriyle duygularını paylaşmış oldu.