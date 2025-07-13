Sezen Aksu 71 yaşında! Emel Müftüoğlu'ndan duygusal doğum günü mesajı

Usta sanatçı Sezen Aksu, bugün 71. yaş gününü kutluyor. Türk pop müziğinin "Minik Serçe"si, hem müziğe katkıları hem de etkileyici yorumuyla uzun yıllardır sanat dünyasında iz bırakmaya devam ediyor.

Sanatçının doğum günü vesilesiyle dostlarından da duygusal mesajlar geldi. Şarkıcı Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aksu'nun yeni yaşını kutladı.

63 yaşındaki Müftüoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Her gün senin doğum günün kutlanmalı. Her gün sen bizim Sezen Aksu’muz olduğun için şükretmeli... İyi ki varsın canım Sezen Aksu’m."

Bu yıl 50. sanat yılını kutlayan Sezen Aksu, 27 Haziran'da Paşa Gönül Şarkıları adlı albümünü müzikseverlerin beğenisine sunmuştu.