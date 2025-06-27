70’inci yaşını kutlamaya hazırlanan sanatçı, "Paşa Gönlümün Şarkıları" adını verdiği yeni albümünü tamamladı. Peki, Sezen Aksu'nun yeni albümü çıktı mı? Sezen Aksu'nun yeni şarkıları...

SEZEN AKSU'NUN YENİ ALBÜMÜ ÇIKTI MI?

Türk pop müziğinin en önemli kadın sanatçılarından Sezen Aksu'nun, 5 yıl sonra çıkardığı yeni albümü dün gece yarısı yayına girdi.

"Paşa Gönül Şarkıları" ismiyle çıkan albüm, Aksu'nun 50. sanat yılında müzikseverler ile buluştu.

Albümde 12 eser bulunuyor. Albümde hem yeni besteler hem de eski şarkılar da yer alıyor.

SEZEN AKSU'NUN YENİ ŞARKILARI

Albüm, 27 Haziran 2025 Cuma günü saat 00:00 itibarıyla dijital müzik platformları ve radyolarda yayınlandı.

Albümdeki şarkılar şöyle: Şuh Nefes, Bahçe, Sen Ağla, Abanoz'daki Emine, Yandı İçim, Bana Sor, Dümenci, Ey Aşk, Nanik, Yaygara, Gemiler, Doğrucu ve Linç

Sezen Aksu, son olarak 2016 yılının ocak ayında sahnede yer almıştı.