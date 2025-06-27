Sezen Aksu'nun yeni albümü 'Paşa Gönül Şarkıları' yayımlandı

Sezen Aksu, sanat hayatının 50'nci yılında yeni albümünü yayımladı.

27 Haziran'da dijital platformlarda yayımlanan Paşa Gönül Şarkıları albümü, 12 şarkıdan oluşuyor.

2017 yılında "Biraz Pop Biraz Sezen" adıyla bir albüm yayımlayan Aksu, 2018 ve 2022 yıllarında da Demo ve Demo 2 isimli albümlerinde başka müzisyenlere verdiği şarkılarını kendi seslendirmişti.

Paşa Gönül Şarkıları albümünde sanatçının hem yeni besteleri var hem de geçmişte farklı sanatçılar tarafından seslendirilen şarkılarını bu kez Sezen Aksu'dan dinlemek mümkün.





SEN AĞLA, AY AŞK, BANA SOR...

Dijital platformların yanı sıra radyolarda da eş zamanlı olarak yayımlanan şarkılar arasında yer alan "Sen Ağla", "Ey Aşk", "Bana Sor" ve "Bahçe" isimli şarkılar sosyal medyada en fazla bahsedilen şarkılar oldu.

Sanatçı, bundan 41 sene önce 1984 yılında, popülaritesini hâlâ koruyan "Sen Ağlama" isimli şarkıyı yayımlamıştı. Sosyal medyada bu şarkı ve son albümde yer alan Sen Ağla isimli şarkı arasındaki bağ da bazı paylaşımların konusu oldu. Sen Ağla şarkısını daha önce Sıla seslendirmişti.

Albümde, içinde Şinanay şarkısının nakaratı da kullanılan ve daha önce Gülben Ergen'in seslendirdiği Nanik; Cenk Eren'İn seslendirdiği Şuh nefes ve Levent Yüksel'in seslendirdiği Abanoz'daki Emine isimli şarkılar da, bu kez Sezen Aksu'nun yorumuyla yer alıyor.

Sezen Aksu, 1988'de yayımladığı "Geçer" şarkısındaki "Geçer, geçer, daha öncekiler gibi bu da geçer, neler neler geçmedi ki?" sözlerini hatırlatacak şekilde, bu kez "Gemiler" şarkısında "Karalar bağladım o da geçti, ağlamadım yağdım bu da geçti, geçiyormuş meğer geçiyormuş" sözlerine yer verdi.