Sezon finali yapacak yapımlar: Hangi dizi ne zaman sezon finali yapacak?

Televizyon kanallarında eylül ayında başlayan 2025-2026 yayın dönemi sona eriyor. Reyting rekortmeni birçok dizi yaz tatiline girmeye hazırlanırken, bazı yapımlar ise izleyicilerine tamamen veda etme kararı aldı. Peki, hangi dizi, ne zaman sezon finali yapacak? Hangi diziler final yaparak ekran serüvenini noktalayacak? İşte güncel yayın akışına göre televizyon dizilerinin veda tarihleri...

HANGİ DİZİLER FİNAL YAPIYOR?

Televizyon ekranlarında uzun soluklu bir yayın döneminin ardından, bazı yapımlar hikayelerini tamamlayarak izleyicisine kesin olarak veda ediyor. Önceki resmi açıklamalara göre, bu sezon hikayesini noktalayarak final yapacak olan yapımlar şunlar:

Delikanlı: 18 Mayıs 2026 Pazartesi

Kıskanmak: 19 Mayıs 2026 Salı

Cennetin Çocukları: 8 Haziran 2026 Pazartesi

Kuruluş Orhan: 10 Haziran 2026 Çarşamba

Eşref Rüya: 10 Haziran 2026 Çarşamba

2026 DİZİLERİ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPIYOR?

Sonbahardaki yeni yayın dönemine kadar yaz molası verecek olan dizilerin sezon finali tarihleri netleşti. Mayıs ayının ortasından haziran ayının sonuna kadar uzanan takvime göre dizilerin sezon finali yapacağı tarihler şu şekilde sıralanıyor:

Çirkin: 17 Mayıs 2026 Pazar

Yeraltı: 20 Mayıs 2026 Çarşamba

Kızılcık Şerbeti: 22 Mayıs 2026 Cuma

Uzak Şehir: 25 Mayıs 2026 Pazartesi

Mehmed: Fetihler Sultanı: 2 Haziran 2026 Salı

ABİ: 2 Haziran 2026 Salı

Sevdiğim Sensin: 4 Haziran 2026 Perşembe

Gönül Dağı: 6 Haziran 2026 Cumartesi

Teşkilat: 7 Haziran 2026 Pazar

Halef: Köklerin Çağrısı: 11 Haziran 2026 Perşembe

Arka Sokaklar: 12 Haziran 2026 Cuma

Güller ve Günahlar: 13 Haziran 2026 Cumartesi

Taşacak Bu Deniz: 23 Haziran 2026 Cuma