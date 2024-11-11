Shakira, animasyon filmi Zootopia 2'de rol alacak
Ünlü şarkıcı Shakira, Zootopia 2'de bir kez daha Gazelle karakterine hayat verecek. 26 Kasım 2025'te vizyona girmesi planlanan filmde, Shakira'nın yanı sıra Ke Huy Quan gibi yeni oyuncular da yer alacak.
Ünlü şarkıcı Shakira, 2016 yapımı Zootopia (Zootropolis: Hayvanlar Şehri) filminin devamında rol alacağını duyurdu.
İlk filmde Gazelle adlı karaktere hayat veren Shakira, filmde seslendirdiği "Try Everything" şarkısıyla da büyük beğeni kazanmıştı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazelle, Zootopia 2'ye geri dönüyor” diyerek müjdeli haberi verdi.
Zootopia 2'nin 26 Kasım 2025'te vizyona girmesi planlanıyor. Filmde Shakira'nın yanı sıra, Ginnifer Goodwin ve Jason Bateman de karakterlerine geri dönecek. Devam filmine yeni katılan oyuncular arasında ise, Everything Everywhere All at Once filmiyle Oscar kazanan Ke Huy Quan yer alacak.
Etiketler: #Shakira
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