Show TV'den sosyal medyayı karıştıran dizi: Siyasetteki 'başörtüsü' tartışması artık ekranlarda
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanun teklifi ile başlayıp AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'anayasa' çağrısı ile hız kazanan siyasetteki 'başörtüsü' tartışması, bu kez ekrana taşındı. Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin fragmanında başörtülü bir kadınla başka bir kadının yaşadığı tartışma, sosyal medyada gündem oldu.
Enflasyonun 20 yılın zirvesinde olduğu, yurttaşların derin yoksullukla mücadele ettiği Türkiye'de, 'başörtüsü' tartışması yeniden başladı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartmak amacıyla hazırladığı kanun teklifini Meclis'e sunmasının hemen ardından, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den cevaplar gelmişti.
Uzun yıllardır Türkiye’nin gündeminde olan başörtüsü tartışması, böylece tekrardan başlamış oldu.
BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI ARTIK DİZİLERDE
Başörtüsü tartışması gündemdeki yerini korurken, Show TV’nin, yeni dizisinin fragmanında dikkat çeken sahneler yer aldı.
'Kızılcık Şerbeti' isimli yeni dizinin fragmanında, başörtülü bir kadının bir kadına çarpması sonucu, “Bunlar da her yerde” sözüyle karşılaştığı görüldü.
Bununla birlikte yine başörtülü bir kadınla başka bir kadının tartışmasında, “Medeniyet düşmanı" , “Özgürlük düşmanı, faşist” gibi söylemlerin yer alması sosyal medyada gündem oldu.
İşte sosyal medyada gündem olan o fragman...
#KızılcıkŞerbeti’nin ilk tanıtımı yayında!— Show TV (@ShowTV) October 10, 2022
Yakında Show TV’de başlıyor! @kizilcikshowtv @GoldYapim pic.twitter.com/u6Co5rtOYm
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