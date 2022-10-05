Şahan Gökbakar'dan 'başörtüsü' tartışmasına tepki: 'Gençler işsiz, liyakatsizlik tavan, eğitim ve adalet bitik...'
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, siyasetteki 'başörtüsü' tartışmasını eleştirdi. Gökbakar, "Enflasyon yüzde 187, gençler işsiz, liyakatsizlik tavan, eğitim ve adalet bitik, yolsuzluk gani. Pardon böldüm siz devam edin buyurun, başörtüsü diyordunuz.." dedi.
Sosyal medyayı sık kullanan isimlerden olan ve gündeme ilişkin paylaşımlarıyla bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, siyasette başlayan 'başörtüsü' tartışmasına tepki gösterdi.
Gökbakar, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'nin bulunduğu güncel sosyoekonomik durumda, 'başörtüsünün' tartışmaya açılmasına sert çıktı. Gökbakar'ın paylaşımı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsü konusuyla ilgili 'anayasa değişikliği' teklifinden kısa süre sonra geldi.
'ENFLASYON YÜZDE 187, AÇLIK SINIRI 7 BİN 500 TL...'
Ünlü komedyen, Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Dostlar bu arada, özür dileyerek bir araya gireyim; enflasyon yüzde 187, açlık sınırı 7 bin 500 TL, dolar 18.55, sığınmacılar 10M+, gençler işsiz, liyakatsizlik tavan, eğitim ve adalet bitik,insan haklari zorda, yolsuzluk gani. Pardon böldüm siz devam edin buyrun, başörtüsü diyordunuz..."
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