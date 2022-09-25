Sibel Can'ın saplantılı hayranı tedirginlik yarattı
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın ikametine sık sık gelen saplantılı hayran tedirginliğe neden oldu. Amacının cinsel taciz olmadığını belirten saplantılı hayran Sibel Can'a hediye getirdiğini belirtti.
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın ikametine sık sık gelerek hediyeler bırakan saplantılı hayran tedirginliğe neden oldu. Olay 4 Şubat tarihinde Sibel Can'ın İstanbul Beykoz'da bulunan ikametinde meydana geldi.
Ünlü şarkıcıya hayranlık duyan H.A., yanında getirdiği bir takım hediyeleri Can'ın kendisine teslim etmek istedi.
SAPLANTILI HAYRAN HEDİYELERLE EVİNE GELDİ
Sabah gazetesinden Atakan ırmak'ın haberine göre, Şarkıcının ikametine kadar gelen genç adam hediyeleri Sibel Can'a vermek istedi ancak evde olmadığını öğrenince bırakmak istedi.
Saplantılı hayranın ısrarlı davranışlarına karşı Sibel Can'ın şoförü duruma müdahale etmeye çalıştı. H.A., hediyeleri bırakmaya devam edince şoför durumu emniyet güçlerine haber verdi
KIRMIZI MUMLA GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.A., ifadesinde Sibel Can'a hayran olduğunu, bu nedenle yanında getirdiği kapüşonlu kıyafet, kırmızı mum ve takım bayrağını hediye etmek istediğini söyledi.
Amacının cinsel taciz olmadığını belirten genç adam cinsel taciz suçlamasını kabul etmedi.
SİBEL CAN ŞİKÂYETİNDEN VAZGEÇTİ
İhbar üzerine şüpheli hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Can ise kendisini saplantı haline getiren hayranından şikâyetçi olmadığı için dosya kapatıldı.
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