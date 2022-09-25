Sibel Can'ın saplantılı hayranı tedirginlik yarattı

25 Eylül 2022 Pazar, 08:18

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın ikametine sık sık gelerek hediyeler bırakan saplantılı hayran tedirginliğe neden oldu. Olay 4 Şubat tarihinde Sibel Can'ın İstanbul Beykoz'da bulunan ikametinde meydana geldi.



Ünlü şarkıcıya hayranlık duyan H.A., yanında getirdiği bir takım hediyeleri Can'ın kendisine teslim etmek istedi.

SAPLANTILI HAYRAN HEDİYELERLE EVİNE GELDİ

Sabah gazetesinden Atakan ırmak'ın haberine göre, Şarkıcının ikametine kadar gelen genç adam hediyeleri Sibel Can'a vermek istedi ancak evde olmadığını öğrenince bırakmak istedi.

Saplantılı hayranın ısrarlı davranışlarına karşı Sibel Can'ın şoförü duruma müdahale etmeye çalıştı. H.A., hediyeleri bırakmaya devam edince şoför durumu emniyet güçlerine haber verdi

KIRMIZI MUMLA GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.A., ifadesinde Sibel Can'a hayran olduğunu, bu nedenle yanında getirdiği kapüşonlu kıyafet, kırmızı mum ve takım bayrağını hediye etmek istediğini söyledi.

Amacının cinsel taciz olmadığını belirten genç adam cinsel taciz suçlamasını kabul etmedi.

SİBEL CAN ŞİKÂYETİNDEN VAZGEÇTİ

İhbar üzerine şüpheli hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Can ise kendisini saplantı haline getiren hayranından şikâyetçi olmadığı için dosya kapatıldı.