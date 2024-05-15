Sibil Çetinkaya kimdir? Şükrü Özyıldız'ın Sibil Çetinkaya kaç yaşında, nereli?

Sibil Çetinkaya, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Sibil Çetinkaya kimdir? Şükrü Özyıldız'ın Sibil Çetinkaya kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 17:53
Sibil Çetinkaya kimdir? Şükrü Özyıldız'ın Sibil Çetinkaya kaç yaşında, nereli?
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Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın sevgisi olan Sibil Çetinkaya'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Sibil Çetinkaya kimdir? Şükrü Özyıldız'ın Sibil Çetinkaya kaç yaşında, nereli?

SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR?

Sibil Çetinkaya, 10 Mayıs 1994 yılında dünyaya gelmiştir. Sosyal medya fenomenidir. İlkokulu ve liseyi bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümüne giriş yapmıştır.

Daha sonrasında; Üniversite değişim programları ile Londra’ya gitmiş ve küçüklük hayali olan oyunculuk serüveninde adımlar atmıştır.

Türkiye’ye gelince oyunculuk sektörüne yanaşmayan Sibil, üniversitesinin son yılında Bilgi Üniversitesi’nde yer alan çeşitli kamera önü programlarında yer almış, üniversiteyi tamamladıktan sonra ise medya kuruluşlarında kamera arkası bölümünde çalışmıştır.

Daha sonra kendi kanalını açan Sibil Çetinkaya, YouTube dünyasına giriş yapmıştır.

YouTube kanalında birçok farklı konu üzerinde vloglar ve videolar çeken Sibil, bu platformda kendi renkli kişiliğini ve kendi ürettiği kreatif içerikleri izleyicileriyle paylaşmaktadır. 


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