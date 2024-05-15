Yayınlanma: 15.05.2024 - 17:31

Güncelleme: 15.05.2024 - 17:31

Usta oyuncu Ayten Gökçer hayatını kaybetti ve eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedildi. Bu gelişmenin ardından Gökçer'in eşi Cüneyt Gökçer'in de hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Cüneyt Gökçer kimdir? Cüneyt Gökçer ne zaman öldü? Cüneyt Gökçer'in kariyeri

CÜNEYT GÖKÇER KİMDİR?

Cüneyt Gökçer, 2 Şubat 1920 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Devlet Tiyatroları genel müdürlüğü, Ankara Devlet Konservatuvarı müdürlüğü, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Gökçer, yaklaşık 20 operanın rejisini yapmıştır. 1959 ile 1997 yılları arasında, Richard Strauss’un Salome'sinden başlayarak Çetin Işıközlü’nün Dudaktan Kalbe adlı operasına kadar yönettiği operalarla bu alanda başarılar kazanmıştır.

Ünlü sanatçı Ayten Gökçer'in eşi olan Gökçer, yurt içinde aldığı sayısız ödülün yanı sıra 1981 yılında Devlet Sanatçısı unvanını da almıştır. Yurt dışında ise, 1963'te Yunanistan Krallığı'nın I. George Nişanının 'Oficcier' rütbesiyle, 1970'te İtalya Cumhurbaşkanlığı tarafında Commendatore nişanıyla ve daha sonra Polonia Kültür Nişanı ile ödüllendirildi.

Cüneyt Gökçer 23 Aralık 2009 tarihinde Ankara'da tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliği nedeniyle ölmüştür. Cenazesi İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir.