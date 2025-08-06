Sıcak havalarda patili dostlarınızı koruyun: Yaz mevsiminde hayvan sahiplerinin dikkat etmesi gereken 7 önemli nokta

Beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler ve su tüketimindeki genel azalma nedeniyle, yaş ve kuru mamaların birlikte yer aldığı bu yöntem, yaz aylarında ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor. Veteriner hekimler yaz ayları için günlük bakım ve rutinleri açıkladı. Peki, sıcak havalarda hayvanlarınızın sağlığını nasıl koruyabilirsiniz? İşte, yaz mevsiminde hayvan sahiplerinin dikkat etmesi gereken 7 önemli nokta...

YAZ MEVSİMİNDE HAYVAN SAHİPLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN 7 ÖNEMLİ NOKTA

1. Gezdirme saatlerini erken ve geç saatlere alın

Köpeklerin dışarı çıkarılması gerekiyorsa, yürüyüşler sabah erken saatlerde veya akşam güneş battıktan sonra yapılmalıdır. Öğle saatlerinde güneşin altında yürüyüş, sıcak çarpmasının yanı sıra asfaltın ısınması nedeniyle pati yanıklarına da yol açabilir.

2. Su tüketimini teşvik edin, taze su sürekli ulaşılabilir olsun

Su kabı günde birkaç kez yenilenmeli; serin, gölgeli bir alanda konumlandırılmalı ve gerekirse içine buz eklenerek su içme isteği artırılmalıdır. Karışık besleme ile ek sıvı alımı da desteklenmiş olur.

3. Öğün zamanlarını ve miktarını yeniden düzenleyin

İştahın azalabileceği bu dönemde öğünler serin saatlerde verilmeli; aktivite düzeyine göre porsiyonlar gözden geçirilmelidir. Gerektiğinde veteriner hekimle birlikte beslenme planı yeniden düzenlenmelidir.

4. Düzenli tarama yapın

Tüyler düzenli olarak taranmalı, keçeleşmiş bölgeler açılarak derinin hava alması sağlanmalıdır.

5. Serin dinlenme alanları oluşturun

Hayvanların dinlenebileceği serin, gölgeli ve havadar alanlar sağlanmalı. Fayans zeminler, serin pet yatakları ya da buz jelli minderler sıcaklıkla başa çıkmada yardımcı olabilir. Klima veya vantilatör kullanılıyorsa, doğrudan hava akımına maruz bırakmamaya özen gösterilmelidir.

6. Araçta asla yalnız bırakmayın

Araç içindeki sıcaklık, birkaç dakika içinde tehlikeli seviyelere çıkabilir. Camlar açık olsa bile bu riski ortadan kaldırmaz. Hayvanlar hiçbir koşulda araçta yalnız bırakılmamalıdır.

7. Parazit ve hastalık kontrollerini aksatmayın

Yaz ayları, keneler, pireler, sinekler ve sivrisineklerin aktif olduğu bir dönemdir. Bu parazitler yoluyla bulaşan hastalıklara karşı koruma sağlamak için veteriner hekimin önerdiği ilaçlama ve takip programlarına uyulmalıdır. Seyahat planı olan hayvanlarda bu hazırlık daha da erken yapılmalıdır.

Kedi ve köpeklerinizin sağlığı, güvenliği ve mutluluğu için yaz boyunca yaşanabilecek tüm değişimlerde mutlaka veteriner hekiminize danışın. Önceden alınan basit önlemler, yazı hem sizin hem de hayvanınız için çok daha güvenli ve konforlu hale getirir.