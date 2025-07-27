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Sıcaktan bunalanalar bu mağaraya geliyor
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Sıcaktan bunalanalar bu mağaraya geliyor

27.07.2025 14:46:00
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İHA
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Sıcaktan bunalanalar bu mağaraya geliyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki 6 milyon yıllık Fakıllı Mağarası, serin havası ve solunum rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan nemli yapısıyla yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor.

Sıcaktan bunalanalar bu mağaraya geliyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan ve sarkıt-dikitleriyle dikkat çeken Fakıllı Mağarası, yaz aylarında serinlemek ve şifa bulmak isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

Sıcaktan bunalanalar bu mağaraya geliyor

Astım ve nefes darlığı gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan mağaranın nemli havası, birçok kişiyi bölgeye çekiyor.

Sıcaktan bunalanalar bu mağaraya geliyor

Ziyaretçiler, hem Karadeniz'in doğal güzelliklerini keşfetmek hem de şifa bulmak amacıyla mağarayı geziyor.

Sıcaktan bunalanalar bu mağaraya geliyor

Arkeologlar tarafından yaşının 6 milyon yıl olduğu tahmin edilen mağaranın oluşum sürecini hala sürdürdüğü belirtiliyor. 

Sıcaktan bunalanalar bu mağaraya geliyor

İçerisinde "Beyaz Oda" olarak adlandırılan ve damlataş oluşumlarının en güzel örneklerini barındıran bir galeri bulunan mağara, yıl boyunca serin ve nemli bir havaya sahip.

Sıcaktan bunalanalar bu mağaraya geliyor

Mağara görevlilerinden Mustafa Işık, mağaranın sağlık üzerindeki olumlu etkilerine sıkça şahit olduklarını belirterek, "Astım, bronşit ve nefes darlığı yaşayan hastalara iyi gelen bir yapısı vardır. Mağaramız Akçakoca ilçemize 6-7 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ana yola ise 1 kilometre uzaklıktayız. Ulaşım olarak buraya gelmek çok basit. Yollarımız düzgün ve bir çukur bulunmuyor" dedi.

Sıcaktan bunalanalar bu mağaraya geliyor

Mağaranın oluşumun hala devam ettiğine dikkat çeken Işık, "Bazı bölgelerde damlamalar sürerken bazı bölgelerde olgunlaşmalar var. Mağaramızın yaşı, arkeologların dediğine göre en az 6-7 milyon yıllık olabileceği söyleniyor. Biz de bu bilgilere göre ziyaretçilerimize bilgilendirmelerde bulunuyoruz" diye konuştu.

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