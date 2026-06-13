Sıfırdan başlayıp ilk yılında başardı: İlk hasatta 1 ton mahsul elde etti...

Hibe desteğiyle üretime başlayan çiftçi, ilk yılında elde ettiği verimle hem yüzleri güldürdü hem de bölgedeki üreticilere örnek oldu. Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, Arapdede Köyü'ne giderek üretici Semih Sağır'ı ziyaret etti. Serayı gezerek üretim alanlarında incelemelerde bulunan Kaymakam Kara, üretim süreci hakkında detaylı bilgi aldı.

İLK HASAT

Arapdede Köyünde yaşayan çilek üreticisi Semih Sağır, 12 bin adet hibe çilek fidesini bin 600 metrekarelik alanda kurduğu serada toprakla buluşturduğunu anlatarak, "Büyük emek ve özveriyle yürütülen üretim sürecinin ardından ilk hasat dönemine geldik. Burada bulunan 12 bin adet çilek fidesinden ilk yıl şuana kadar 1 ton 200 kilogram çilek üretimi gerçekleştirdik. Üretimin önümüzdeki dönemde daha da artacak ve hedefimiz 2 tonluk hasat rakamına ulaşmak" dedi