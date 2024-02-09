Sigarayı bırakmak için en etkili yöntem! Sigarayı bırakmanın 10 yolu
Sigarayı bırakmanın zorluklarıyla başa çıkmak için etkili yöntemler arasında motivasyonu artırmak, destek sistemleri oluşturmak ve sağlıklı alternatifler bulmak bulunmaktadır. İşte sigarayı bırakmanız için öneriler...
Sigara bağımlılığıyla mücadele etmek, beden ve zihin için büyük bir mücadele olabilir. Ancak, sağlık ve mutluluk için adım atmanın zamanı geldiğinde, sigarayı bırakmanın yöntemlerini öğrenmek önemlidir. Neyse ki, bir dizi etkili strateji ve kaynak, sigarayı bırakmayı kolaylaştırabilir ve sağlıklı bir yaşama doğru ilerlemenize yardımcı olabilir. İşte sigarayı bırakmanız için tavsiyeler...
SİGARANIN İÇİNDEKİ MADDELER NELERDİR?
Sigara dumanı; formaldehit, siyanür, amonyak, karbon monoksit, naftalin, kadmiyum (pil asidi) ve aseton (oje çıkarıcı) gibi 4.000 kimyasal madde içerir. Arsenik, benzen, vinil klorür gibi en az 81 tanesi kanserojen olan bu kimyasal karışımlar, tütün dumanında, sigarayı içen kişinin doğrudan içine çektiği dumandan çok daha fazla bulunur. Ayrıca tüm bu kimyasal ve zehirli maddelere ek olarak sigarada yüksek düzeyde bağımlılığa yol açan nikotin ve sigaranın tadını daha hoş hale getirmek, tüketicilerin sürekli sigara kullanımını sağlamak amacıyla eklenmiş olan birçok katkı maddesi yer almaktadır.
SİGARAYI BIRAKMAN İÇİN ETKİLİ YÖNTEMLER
- Sigarayı bırakma teknikleri olarak nikotin replasmanı, medikal (ilaç) tedavisi, akupunktur veya hipnozu deneyebilirsiniz.
- Tütün kullanım isteği, partiler veya barlar gibi sık sigara içilen yerlerde ya da stresli hissettiğiniz anlarda veya kahve yudumlarken daha güçlü olabilir. Tetikleyici durumlarınızı belirleyin ve bunlardan tamamen kaçınmak için bir planınız olsun.
- Tütün arzunuza teslim olacağınızı düşünüyorsanız, önce 10 dakika daha beklemeniz gerektiğini kendinize söyleyin - sonra o süre boyunca dikkatinizi dağıtmak için bir şeyler yapın. Halka açık, sigara içilmeyen bir bölgeye gitmeyi deneyin. Bu basit numaralar tütün arzunuzdan kurtulmak için yeterli olabilir.
- Tütün arzusu ile savaşmak için ağzınızı bir şeylerle meşgul edebilirsiniz. Şekersiz sakız veya sert şekerleme çiğneyin veya çiğ havuç, kereviz, fındık ya da çekirdek çitleyin.
- Bir tütün arzusunu tatmin etmek için sadece bir sigara içeceğim dürtüsü gelebilir. Ama tek bir sigarada kalacağınıza dair kendinizi kandırmayın. Çoğu zaman, sadece bir tane bir silsileyle diğerine yol açar - ve tekrar tütün kullanabilirsiniz.
- Fiziksel aktivite sizi tütün arzularından uzaklaştırmaya ve yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olabilir. Merdivenlerden birkaç kez aşağı inip çıkmak gibi kısa fiziksel aktiviteler bile bir tütün arzusunu ortadan kaldırabilir. Yürüyüşe veya koşuya çıkabilirsiniz.
- Sigara içmek stresle başa çıkmanın yolu olabilir. Tütün arzusuna direnmek streslidir. Derin nefes alma egzersizleri, kas gevşemesi, yoga, görselleştirme, masaj veya sakinleştirici müzikler gibi gevşeme tekniklerini uygulayarak stresi ortadan kaldırmayı deneyebilirsiniz.
- Tütün arzusuna direnme çabalarınızda yardım için bir aile üyesi, arkadaş veya destek grubu üyesiyle temasa geçebilirsiniz. Telefonda sohbet edebilir, birlikte yürüyüşe çıkabilir, istekleriniz hakkında bilgi alışverişi yapmak için bir araya gelebilirsiniz.
- Sigarayı bırakma programına online ortamda, evinizden de katılabilirsiniz. Ya da yeni bir sigara bırakma bloğu oluşturup, sizin gibi tütün arzusu ile mücadele eden insanlar için cesaret verici düşünceler yayınlayabilirsiniz. Bu sayede başkalarının tütün istekleriyle nasıl mücadele ettiğini de öğrenebilirsiniz.
- Kendinize sigarayı bırakmanın faydalarını hatırlatın
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