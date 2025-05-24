Sihirli Annem filminde 'afiş' krizi: Önce sitem etti, sonra özür diledi

Yayın hayatına 2003 yılında başlayan, fantastik türdeki fenomen televizyon dizisi Sihirli Annem’in beyaz perdeyle seyirciyle buluşacağı açıklanmış, setten ilk kareler paylaşılmıştı.

Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatları konu alan dizinin filmi ‘Sihirli Annem: Hepimiz Biriz’ adıyla sinema salonlarında yer almaya hazırlanırken dikkat çeken bir paylaşım geldi.

30 MAYIS'TA BEYAZ PERDEDE

Oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Ayşen İnci, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Evrim Akın, Buğra Özmüldür, Jennifer Boyner, Süeda Çil ve Gizem Güven’in yer aldığı film 30 Mayıs'ta beyaz perdeye gelecek.

Yayınlandığı dönemde ‘Firuze’ karakterini canlandıran ünlü oyuncu Süeda Çil, filmin afişinde kendini göremeyince sitem mesajı yayınladı.

ÖNCE SİTEM ETTİ SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşım yapan ünlü oyuncu ‘Boşuna bakmayın 'Firuze' yok afişte. Kırgınım’ notunu düştü.

Sitem dolu paylaşım sonrasında bir paylaşım daha yapan ünlü oyuncu ‘Pardon, burada varmışım’ diyerek bu kez de özür diledi.



