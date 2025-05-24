Sihirli Annem filminde 'afiş' krizi: Önce sitem etti, sonra özür diledi

Yayın hayatına 2003 yılında başlayan, fantastik türdeki
fenomen televizyon dizisi Sihirli Annem’in beyaz perdeyle seyirciyle buluşacağı
açıklanmış, setten ilk kareler paylaşılmıştı.
Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası
Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatları konu alan
dizinin filmi ‘Sihirli Annem: Hepimiz Biriz’ adıyla sinema salonlarında yer
almaya hazırlanırken dikkat çeken bir paylaşım geldi.
30 MAYIS'TA BEYAZ PERDEDE
Oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap
Sayılgan, Gül Onat, Ayşen İnci, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı,
Evrim Akın, Buğra Özmüldür, Jennifer Boyner, Süeda Çil ve Gizem Güven’in yer
aldığı film 30 Mayıs'ta beyaz perdeye gelecek.
Yayınlandığı dönemde ‘Firuze’ karakterini canlandıran ünlü
oyuncu Süeda Çil, filmin afişinde kendini göremeyince sitem mesajı yayınladı.
ÖNCE SİTEM ETTİ SONRA ÖZÜR DİLEDİ
Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşım yapan ünlü
oyuncu ‘Boşuna bakmayın 'Firuze' yok afişte. Kırgınım’ notunu düştü.
Sitem dolu paylaşım sonrasında bir paylaşım daha yapan ünlü oyuncu ‘Pardon, burada varmışım’ diyerek bu kez de özür diledi.