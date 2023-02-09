Et ve Süt Kurumu'ndan deprem bölgesindeki yetiştiriciler için açıklama
Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki besicilerimizin büyükbaş veya küçükbaş hayvanları Et ve Süt Kurumu Adana, Diyarbakır ve Sivas Kombinaları tarafından yerinden teslim alınmaktadır" denildi
Et ve Süt Kurumu deprem bölgesindeki besiciler için açıklama yaptı.
Kurumdan yapılan açıklama şöyle:
"Deprem bölgesindeki besicilerimizin büyükbaş veya küçükbaş hayvanları Et ve Süt Kurumu Adana, Diyarbakır ve Sivas Kombinaları tarafından yerinden teslim alınmaktadır.
Depremden etkilenen üreticilerimizin sahipsiz kalmış veya bakım imkanı olmayan hayvanları ET VE SÜT KURUMU tarafından mahallinden alınmakta, kesimlik hayvanlar kombinalarımıza, genç veya gebe hayvanlar ise bakım ve beslenmesi için TİGEM işletmelerine sevk edilmektedir."
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