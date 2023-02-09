Hatay'da depremin yarattığı büyük yıkım drone ile böyle görüntülendi
Depremden en çok etkilenen ve arama kurtarma çalışmaları ile yardımların geç ulaştığı Hatay'da, büyük felaketin yarattığı ağır tahribat drone ile görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde de büyük yıkıma neden oldu. Depremin 4'üncü gününde 8 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Şanlıurfa’da ve Kilis’te çalışmaların tamamlandığı belirtildi.
AFAD ekipleri koordinasyonunda çok sayıda ekibin çalışmaları sürerken, son açıklamara göre, 10 ilde toplam 12 bin 873 yurttaş hayatını kaybederken, 62 bin 937 yurttaş yaralandı. Depremden etkilenen 10 ilde, 28 bin 44 yurttaşın da tahliye edildiği kaydedildi.
Yaşamını yitirenlerin defin işlemleri de devam ederken, yaralı olarak kurtarılan yurttaşlar ise yurdun farklı noktalarındaki hastanelere sevk ediliyor.
Depremden kurtarılan yaralı yurttaşlardan 680'i İstanbul'a getirilirken, yaralılardan 262'sinin taburcu edildiği aktarıldı.
YIKIMIN BÜYÜKLÜĞÜ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Depremden en çok etkilenen, ancak arama kurtarma ekiplerinin ve yardımların geç ulaştığı Hatay’daki büyük yıkımı, ANKA Haber Ajansı tarafından bugün drone ile görüntüledi. Görüntüler, yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
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