Silifke'de hasat başladı: 12 bin dönüm alanda yetişiyor! Kilosu 110 TL...

Yayınlanma: 08.03.2025 - 16:51

Güncelleme: 08.03.2025 - 16:51

İlçede 8 bini açık alanda, 4 bini örtü altında olmak üzere 12 bin dönüm arazide çilek üretimi gerçekleştiriliyor.

Rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan meyvenin örtü altında hasadı için tarım işçilerinin seralarda mesaisi sürüyor.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, iyi bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Silifke çileği geçmiş yıllara oranla daha çok para ediyor. Şu an çileklerimizi 90 ile 110 lira arasında satıyoruz. Çilekler şu anda sadece iç piyasada tüketiliyor. Üreticilerimize hayırlı bol kazançlı bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Yakup Gezer de 20 dönüm alanda örtü altında çilek yetiştirdiğini anlatarak, üründen güzel bir rekolte beklediklerini kaydetti.