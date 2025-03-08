Silifke'de hasat başladı: 12 bin dönüm alanda yetişiyor! Kilosu 110 TL...

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen tescilli Silifke çileğinin hasadı başladı.

Silifke'de hasat başladı: 12 bin dönüm alanda yetişiyor! Kilosu 110 TL...
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.03.2025 - 16:51

İlçede 8 bini açık alanda, 4 bini örtü altında olmak üzere 12 bin dönüm arazide çilek üretimi gerçekleştiriliyor.

Rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan meyvenin örtü altında hasadı için tarım işçilerinin seralarda mesaisi sürüyor.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, iyi bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Silifke çileği geçmiş yıllara oranla daha çok para ediyor. Şu an çileklerimizi 90 ile 110 lira arasında satıyoruz. Çilekler şu anda sadece iç piyasada tüketiliyor. Üreticilerimize hayırlı bol kazançlı bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Yakup Gezer de 20 dönüm alanda örtü altında çilek yetiştirdiğini anlatarak, üründen güzel bir rekolte beklediklerini kaydetti.


Etiketler: #hasat #çilek #Silifke

İlgili Haberler

Bozdoğan'da cemre düştü, ekim başladı: Yazın hasat edilecekler!

Bozdoğan'da cemre düştü, ekim başladı: Yazın hasat edilecekler!
Mersin'de örtü altında hasat başladı: Ağaç başına 60 kg ürün alıyor...

Mersin'de örtü altında hasat başladı: Ağaç başına 60 kg ürün alıyor...
Doğu'nun Çukurova'sında hasat başladı: Bin dönümde yetişiyor...

Doğu'nun Çukurova'sında hasat başladı: Bin dönümde yetişiyor...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler