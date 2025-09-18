Netanyahu Kudüs'te düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, 1998 yılında Türkiye Başbakanı Mesut Yılmaz'dan Siloam Yazıtı'nı istediğini açıkladı. Peki, Siloam Yazıtı nedir? İsrail'in Türkiye'den yıllardır istediği eser Siloam Yazıtı nerede?

SİLOAM YAZITI (SİLVAN) NEDİR?

Siloam Yazıtı (Şiloah veya Silvan Yazıtı) 1880 yılında Doğu Kudüs’teki Siloam Tüneli’nde bulundu. Ardından İstanbul’a getirilen Siloam Yazıtı, Yehuda Krallığı döneminin inşaat mühendisliğine dair önemli bilgiler veriyor. Yazıt, Yahuda Kralı Hezekiya’nın hüküm sürdüğü MÖ 8. Yüzyıla tarihlenen bir taş yazıt. Eser, Paleo-İbranice yazı tarzı ile yazıldı. Eski İsrail ve Yahuda'dan bilinen, kamuya ait bir inşaat çalışması için yazılan tek antik yazıt olma özelliği taşıyor.

SİLOAM YAZITI NEREDE?

Yazıt İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.

YAZIT İSRAİL İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Siloam Yazıtı, 2700 yıllık bir taş kitabe ve arkeoloji dünyasında oldukça özel bir yere sahip.

Yazıt, Yahuda Kralı Hezekiya dönemine ait ve Fenike alfabesi kaynaklı Paleo-İbranice dilinde yazılmış.

1880'de, o dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolündeki Kudüs'te Siloam Tüneli'nde bulunan altı satırlık yazıt, tünelin iki uçtan kazılmasını ve ortada birleşmesini anlatılıyor.

Yazıt, işçilerin kazma sesleriyle birbirlerine yaklaşmalarını tasvir ediyor.

İsrail, tarihi eseri, "modern Yahudi devletinin tarihsel meşruiyetinin kanıtı" olarak görüyor.

Siloam Yazıtı, İsrail tarafından Kudüs'teki Yahudi varlığının antik kökenlerine dair somut bir belge olarak sunuluyor.

Yazıt çıkarılırken kırılmış ve 1882'de İstanbul'daki Müze-i Hümayun'a (İmparatorluk Müzesi) gönderilmişti.

Osmanlı İmparatorluğu'nun modern anlamdaki ilk müzesi olan Müze-i Hümayun, zamanla yazıtın sergileneceği İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin de temelini oluşturmuştu.

YAZITIN SERGİLENDİĞİ EK BİNA ÜÇ YILDIR KAPALI

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'na göre Siloam Yazıtı, İsrail tarafından daha önce aralarında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Tel Aviv Büyükelçisi Namık Tan'ın da yer aldığı isimlerden de istendi.

Terkoğlu 18 Eylül'deki köşe yazısında ayrıca, aradığı cumhurbaşkanlığı kaynaklarının kendisine eserin, Kültür Bakanlığı'nın yanı sıra, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından da uluslararası seviyede korunduğu bilgisini verdiğini yazdı.

Türkiye'den bu konuda da herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.