Simge Fıstıkoğlu kimdir? Simge Fıstıkoğlu hangi kanallarda çalıştı?

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 10:26

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 10:26

Simge Fıstıkoğlu, kısa bir aradan sonra Sözcü TV ile ekrana geri dönüyor.



SİMGE FISTIKOĞLU KİMDİR?



Beyoğlu Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Simge Fıstıkoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi’nde Reklamcılık ve Marka İletişimi Yönetimi’nde lisansüstü eğitimine devam ediyor.

SİMGE FISTIKOĞLU HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

12 Aralık 1982'de İstanbul'da doğdu. Simge Fıstıkoğlu 2006 yılında Habertürk TV’de spor spikeri ve editörü olarak görev almaya başladı. 2009 yılında Türkiye’nin ilk kadın spor müdürü oldu. 2011 yılının Haziran ayında haber programcılığına geçti ve Habertürk TV’de sırasıyla 1 Gün, Gün Başlıyor, Gece Gece ve Burası Haftasonu isimli programları hazırlayıp sundu. Temmuz 2013’te Show TV’ye transfer oldu. 2015 yılında ise NTV ile anlaştı. Günün İçinden, Gece Bülteni ve Bana Söz Ver isimli kuşakları hazırlayıp sundu.

SİMGE FISTIKOĞLU EVLİ Mİ?

2018 yılında Emir Tavukçuoğlu ile evlenen sunucu iki çocuk annesidir.



