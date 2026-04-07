İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan “uyuşturucu” operasyonlarda şarkıcı Simge Sağın gözaltına alındı. Peki, Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında, nereli? Simge Sağın neden gözaltına alındı?

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Simge Sağın 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul Şişli’de doğdu.

Hayatı ve Eğitimi

Simge Sağın, Arnavut kökenli bir anne ve Amasyalı bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul’da sürdürdü. Liseyi tamamladıktan sonra müzik eğitimi almak istedi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’na kaydoldu.

Konservatuvarda eğitim gördüğü dönemde Alâeddin Yavaşca ve Selahattin İçli gibi önemli isimlerden ders aldı.

Kariyerinin İlk Yılları

Simge Sağın, müzik kariyerine geri vokallik yaparak başladı. Zeynep Dizdar ile çalıştıktan sonra Gülşen, Yaşar ve Serdar Ortaç gibi isimlere vokalistlik yaptı.

2011 yılında Erdem Kınay yapımcılığında “Yeni Çıktı” adlı EP’yi yayımladı. Bu çalışma beklenen çıkışı getirmedi.

Büyük Çıkış: “Miş Miş”

2015 yılında yayımladığı “Miş Miş” şarkısı ile büyük bir çıkış yaptı. Şarkı, Türkiye’de listelerde uzun süre bir numarada kaldı ve yıl boyunca en çok çalınan şarkılar arasında yer aldı.

Ödülleri ve Başarıları

Simge Sağın, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı. Bunlar arasında Altın Kelebek Ödülleri ve Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri de yer aldı.

SİMGE SAĞIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında yeni bir dalga operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde şarkıcı Simge Sağın gözaltına alındı.